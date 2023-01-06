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صور | وزارة الرياضة بحكومة الدبيبة تنشر آخر أعمال الصيانة الجارية بملعب #طرابلس

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وزارة الرياضة بحكومة الدبيبة تنشر آخر أعمال الصيانة الجارية بملعب #طرابلس الدولي و المستمرة منذ حوالي سنتين. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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