عضو مجلس الدولة أحمد لنقي:

– الخطوة الأولى للمرحلة القادمة هي إعلان القاهرة عن جاهزية الوثيقة الدستورية، لإحالتها على المجلسين بغية إقرارها

– الخطوة الثانية بعد إعلان القاهرة هي وضع خريطة طريق يحدد فيها مسار سير العملية الانتخابية والسقف الزمني لها

– الاستعدادات للعملية الانتخابية لن تتم بشكل صحيح وسلس إلا بعد توحيد المؤسسة_العسكرية وتوحيد السلطة التنفيذية وبسط نفوذها على كامل البلاد

– يجب إيجاد حكومة واحدة قوية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية منظمة وشفافة ونزيهة

– لا أتوقع إنجازا حقيقيًا لما تم الاتفاق عليه بين عقيلة صالح وخالد المشري إلا بعد تحقيق تقارب وتفاهم بين القادة العسكريين

#ليبيا_24

2023-01-06 11:51:52

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