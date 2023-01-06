عضو مجلس الدولة أحمد لنقي:
– الخطوة الأولى للمرحلة القادمة هي إعلان القاهرة عن جاهزية الوثيقة الدستورية، لإحالتها على المجلسين بغية إقرارها
– الخطوة الثانية بعد إعلان القاهرة هي وضع خريطة طريق يحدد فيها مسار سير العملية الانتخابية والسقف الزمني لها
– الاستعدادات للعملية الانتخابية لن تتم بشكل صحيح وسلس إلا بعد توحيد المؤسسة_العسكرية وتوحيد السلطة التنفيذية وبسط نفوذها على كامل البلاد
– يجب إيجاد حكومة واحدة قوية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية منظمة وشفافة ونزيهة
– لا أتوقع إنجازا حقيقيًا لما تم الاتفاق عليه بين عقيلة صالح وخالد المشري إلا بعد تحقيق تقارب وتفاهم بين القادة العسكريين
#ليبيا_24
2023-01-06 11:51:52
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