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قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، إن الخطوة الأولى للمرحلة القادمة هي إعلان القاهرة

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، إن الخطوة الأولى للمرحلة القادمة هي إعلان القاهرة عن جاهزية الوثيقة الدستورية، لإحالتها على المجلسين بغية إقرارها، مشيرا إلى أن الخطوة الثانية بعد إعلان القاهرة هي وضع خريطة طريق يحدد فيها مسار سير العملية الانتخابية والسقف الزمني لها، مشدّدا على ضرورة إيجاد حكومة واحدة قوية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية منظمة وشفافة ونزيهة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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