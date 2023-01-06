الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط:

– نرحب بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والدولة، بشأن الوثيقة الدستورية، برعاية مصرية.

– نأمل في أن يستتبع هذا «التطور» خطوات عملية وجادة تفضي إلى إعلان خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.

– نناشد جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية بما يؤمن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

– ندعم كل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية.

#ليبيا_24

2023-01-06 16:12:28

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