عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة:

– التخوّف من إمكانية تطبيق أي اتفاق يرجع لـ القوى المؤثرة على الأرض؛ سواء المسلحون في الداخل، أو القوى الخارجية المتداخلة في الملف الليبي.

– أولى عقبات الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري معارضة الدبيبة الذي سيرفض الإذعان، وتسليم السلطة، مدعوماً بقوى داخلية وخارجية رأت مصلحتها في بقائه، هذا بالإضافة لاستمرار اعتراف المجتمع الدولي به، ولا ضمانات حتى الآن على أنّ ذات السيناريو لن يتكرر.

– خريطة الطريق سيتم إعدادها من المجلسين بناء على اتفاق الرئيسين، وكل مجلس سيناقش الوثيقة وفقاً لنظامه ولائحته الداخلية.

#ليبيا_24

2023-01-06 17:07:10

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