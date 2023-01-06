رئيس مجلس الدولة خالد المشري: – اجتماع القاهرة تم الإعداد له مسبقا – اجتماع ال

رئيس مجلس الدولة خالد المشري:

– اجتماع القاهرة تم الإعداد له مسبقا

– اجتماع القاهرة كان ليبيًا ليبيًا.. والشعب انتظر هذا اللقاء

– تم إنجاز ٩٥ ٪ من القضية الدستورية

– رغبة كبيرة لدى الليبيين للذهاب للانتخابات

– لابد ألا يكون هناك شبهات أو ضبابية في الانتخابات الليبية

– صعوبة حكم الشعب الليبي تكمن في أنه ثائر

– لابد من هيكلة تامة للاقتصاد الليبي

– من الضروري توحيد السلطة التنفيذية

– سنطرح خلاف ترشح مزدوجي الجنسية للاستفتاء الشعبي

– دور مصر واضح ولا لبس فيه، ودائما ما تشجع وتحث على التوافق

#ليبيا_24

2023-01-06 17:59:03

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