رئيس مجلس الدولة خالد المشري: – اجتماع القاهرة تم الإعداد له مسبقا – اجتماع ال

رئيس مجلس الدولة خالد المشري:
– اجتماع القاهرة تم الإعداد له مسبقا
– اجتماع القاهرة كان ليبيًا ليبيًا.. والشعب انتظر هذا اللقاء
– تم إنجاز ٩٥ ٪ من القضية الدستورية
– رغبة كبيرة لدى الليبيين للذهاب للانتخابات
– لابد ألا يكون هناك شبهات أو ضبابية في الانتخابات الليبية
– صعوبة حكم الشعب الليبي تكمن في أنه ثائر
– لابد من هيكلة تامة للاقتصاد الليبي
– من الضروري توحيد السلطة التنفيذية
– سنطرح خلاف ترشح مزدوجي الجنسية للاستفتاء الشعبي
– دور مصر واضح ولا لبس فيه، ودائما ما تشجع وتحث على التوافق
#ليبيا_24
2023-01-06 17:59:03
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