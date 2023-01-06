مصدر بالإدارة العامة بجهاز المباحث الجنائية يؤكد لليبيا برس استلامهم إخطار قضائي من إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، بخصوص حكم الإعدام الغيابي الصادر بحق خليفة حفتر.

المصدر: بوليصة الشحن المتداولة في مواقع التواصل ذات الرقم 0368407 والمرسلة من إدارة القضايا فرع #مصراتة إلى رئيس جهاز المباحثة صحيحة.

نعم استملنا بتاريخ 17/7/2022 الحكم الصادر من المحكمة العسكرية الدائمة #مصراتة، بالإعدام الغيابي بحق خليفة حفتر وآخرين، في القضية رقم 28/2019.

أستغرب تسريب ونشر مثل هذه الاوراق ذات الطابع الأمني عبر وسائل التواصل، ولا أعلم مصدر تسريبها.

تم فتح ملف جنائي لخليفة حفتر، بناء على مراسلة إدارة القضايا والحكم الصادر ضده، وتعليمات رئيس الجهاز.

تم تقييد اسم خليفة حفتر في سجلات السوابق الجنائية تحت ملف رقم 608610، بتاريخ 5/7/2022.

تاريخ التقييد كان قبل تاريخ استلام البوليصة، لان الجهاز كان قد استلم الحكم في إخطار آخر سابق بتاريخ 3/7/2022.

في هذه الحالة لا يمكن لحفتر استخراج شهادة خلو من السوابق، وعليه تسوية وضعه القانوني مع القضاء وليس الجهاز. #ليبيا_برس

2023-01-06 19:02:03

1673031723