المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب: – أشخاص من الذين اجتمعوا في إسطنبول يرغبون في ا

المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب:

– أشخاص من الذين اجتمعوا في إسطنبول يرغبون في الوصول للسلطة، وتجمعهم رابطة البحث عن دور سياسي وتنفيذي، في الدولة الليبية، فضلاً عن أنهم جميعاً خارج دائرة السلطة في ليبيا.

– السلطة الحالية الموجودة في طرابلس، أو حتى المتمثلة في مجلسي النواب والدولة متهالكة الشرعية، بالإضافة إلى وجود حاجة إلى تغييرها، وإيجاد حل للسلطة التنفيذية بالبلاد.

– اجتماع إسطنبول غير ذي جدوى؛ لأن من حضروه يفتقرون إلى التأثير في الرأي العام الليبي، كما أنهم غير مؤثرين إقليمياً ودولياً.

– بعض الشخصيات لديها ارتباطات مع دول ترعى مشروع الإسلام السياسي، وهدفها تمكينه، لكن مشروع تمكين الإسلام السياسي من السلطة في الدول العربية أثبت فشله، وبات متهالكا.

#ليبيا_24

2023-01-06 19:50:01

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