المشري: اتفقت مع عقيلة على مدى زمني لخارطة الطريق نتحفظ على ذكره حاليًا لكن سيكو

المشري: اتفقت مع عقيلة على مدى زمني لخارطة الطريق نتحفظ على ذكره حاليًا لكن سيكون قريبًا جدًا.

– سيكون لي لقاء قريب مع عقيلة بحضور باثيلي وسنعلن فيه خارطة الطريق.

– سنوزع في اللقاء النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من القاعدة الدستورية.

– كان من المفترض أن يكون باثيلي حاضرًا في اجتماع القاهرة، لكن كان لديه ارتباطات وأكد أنه يدعمنا.

– اجتمعت مع عقيلة اجتماعين مطولين في القاهرة وخلافنا كان على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

– سنعلن عن خارطة الطريق في وقت قريب أقرب مما يتوقعه الكثيرين.

– التركيز حاليًا فقط على القاعدة الدستورية لأنه أمر يريده كل الناس. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-06 20:38:42

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