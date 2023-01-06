عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو: – التوافقات بين عقيلة والمشري خطوة إيجابية، والت

عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو:

– التوافقات بين عقيلة والمشري خطوة إيجابية، والتوافق قد ينقذ البلاد من حالة الاحتراب والاقتتال، وكل اللقاءات والتوافقات هدفها إنجاز العملية الانتخابية، والتوافق هو بين مجلسين وليس بين شخصين.

– كون الأمر يخص القاعدة الدستورية، فإن كل هذه التحركات تصب في إنجاز الانتخابات، وهناك توجه من المجلسين للتصويت على قاعدة تنجز الانتخابات، وخارطة الطريق التي أعلنها الرئيسان هدفها حلحلة بعض الملفات الشائكة، لكن لابد أن تحدد هذه الخارطة مدة زمنية لكل الإجراءات.

– يجب أن تشكل خارطة الطريق تشكيل حكومة موحدة تستطيع إنجاز العملية الانتخابية في كل ربوع الوطن، وهذا شرط مهم حتى يتم القبول بنتائج الانتخابات ونزاهتها.

– أغلب أعضاء مجلس الدولة يرون عرض النقاط الخلافية في استفتاء شعبي للتصويت عليها وتكون الكلمة للشعب.

– أتوقع أن يكون 2023 هو عام الانتخابات في ليبيا، وأن يكون للبلاد رئيس ومجلس تشريعي واحد منتخب.

#ليبيا_24

2023-01-06 21:00:03

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