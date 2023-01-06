شاهد | حكم الإعدام الغيابي الصادر من المحكمة العسكرية مصراتة بحق “حفتر”

#عاجل.. مصدر بالإدارة العامة بجهاز المباحث الجنائية يؤكد لـ #السبق استلامهم إخطار قضائي من إدارة القضايا بالمجلس #الأعلى_للقضاء، بخصوص حكم الإعدام الغيابي الصادر من المحكمة العسكرية #مصراتة بحق خليفة #حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

المصدر: بوليصة الشحن المتداولة في مواقع التواصل ذات الرقم 0368407 والمرسلة من إدارة القضايا فرع #مصراتة إلى رئيس جهاز المباحثة صحيحة.

– نعم استملنا بتاريخ 17/7/2022 الحكم الصادر من المحكمة العسكرية الدائمة #مصراتة، بالإعدام الغيابي بحق خليفة حفتر وآخرين، في القضية رقم 28/2019.

– أستغرب تسريب ونشر مثل هذه الاوراق ذات الطابع الأمني عبر وسائل التواصل، ولا أعلم مصدر تسريبها.

– تم فتح ملف جنائي لخليفة حفتر، بناء على مراسلة إدارة القضايا والحكم الصادر ضده، وتعليمات رئيس الجهاز.

– تم تقييد اسم خليفة حفتر في سجلات #السوابق_الجنائية تحت ملف رقم 608610، بتاريخ 5/7/2022.

– تاريخ التقييد كان قبل تاريخ استلام البوليصة، لأن الجهاز كان قد استلم الحكم في إخطار آخر سابق بتاريخ 3/7/2022.

– في هذه الحالة لا يمكن لحفتر استخراج شهادة خلو من السوابق، وعليه تسوية وضعه القانوني مع القضاء وليس الجهاز. #السبق