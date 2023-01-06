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صور | مدينة البصرة العراقية تخطف الأنظار في حفل افتتاح بطولة الخليج العربي لكرة

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مدينة البصرة العراقية تخطف الأنظار في حفل افتتاح بطولة الخليج العربي لكرة القدم #خليجي_25 التي يستضيفها #العراق بمشاركة منتخبات دول الخليج العربي و بحضور رئيس الفيفا و المنظمات الرياضية الدولية و الاقليمية وعدد من كبار المسؤولين الأجانب . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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