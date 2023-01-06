صور | مدينة البصرة العراقية تخطف الأنظار في حفل افتتاح بطولة الخليج العربي لكرة القدم #خليجي_25 التي يستضيفها #العراق بمشاركة منتخبات دول الخليج العربي و بحضور رئيس الفيفا و المنظمات الرياضية الدولية و الاقليمية وعدد من كبار المسؤولين الأجانب . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، اليوم الجمعة، عن استعادة بئر نفطية متوقفة عن
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
شاهد | حكم الإعدام الغيابي الصادر من المحكمة العسكرية مصراتة بحق “حفتر”
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو: – التوافقات بين عقيلة والمشري خطوة إيجابية، والت
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
المشري: اتفقت مع عقيلة على مدى زمني لخارطة الطريق نتحفظ على ذكره حاليًا لكن سيكو
تم النشر منذُ 30 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
أضف تعليقـك