صور | مدينة البصرة العراقية تخطف الأنظار في حفل افتتاح بطولة الخليج العربي لكرة القدم #خليجي_25 التي يستضيفها #العراق بمشاركة منتخبات دول الخليج العربي و بحضور رئيس الفيفا و المنظمات الرياضية الدولية و الاقليمية وعدد من كبار المسؤولين الأجانب . #ليبيا #المرصد