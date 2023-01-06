المشري: بعد إنجازنا القاعدة الدستورية سننظر إذا كان يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين أم لا؟

– هذا الأمر ستشارك معنا الناس فيه، ولو الناس وافقت على إجراء الانتخابات وفق حكومتين فلتجرى.

– لو نقلنا الحديث على السلطة التنفيذية أو المناصب السيادية الآن سيقولون نحن نتحدث عن مصالح خاصة.

– توحيد السلطة التنفيذية يقرأه البعض كأن لديك رغبة في هذه السلطة.

– اتفقنا أنه في حالة الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية لن يُشارك رئيس الوزراء ووزرائه في الانتخابات المقبلة سواء رئاسية أو برلمانية.

– لا نريدهم أن يستغلوا منصبهم، أنا شخصيا لا أريد أن أكون في أي حكومة جديدة.

– لدي رغبة في الاستمرار في العمل السياسي من خلال الصندوق.

– أهم ما اشترطناه في الانتخابات أو الاستفتاء ألا يكون هناك شبهات ضبابية بل يكون شفافا وبرعاية أممية. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-06 21:24:51

1673040291