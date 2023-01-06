ناقشت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، تنفيذ اتفاقية توفير أدوية لعلاج 720 طفلا مصابا بالأورام؛ مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، وبحسب الحساب الرسمي للحكومة، فإن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية، وصلت نسبة توريد الأدوية فيها حوالي 70% فيما تصل الشحنات الباقية بحلول شهر فبراير المقبل.

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