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ناقشت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، تنفيذ اتفاقية توفير أدوية لعلاج 720 طفلا مصابا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقشت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، تنفيذ اتفاقية توفير أدوية لعلاج 720 طفلا مصابا بالأورام؛ مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، وبحسب الحساب الرسمي للحكومة، فإن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية، وصلت نسبة توريد الأدوية فيها حوالي 70% فيما تصل الشحنات الباقية بحلول شهر فبراير المقبل.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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