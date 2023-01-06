المترشح الرئاسي عارف النايض يؤكد عدم شرعيّة محاولات صناعة نتائج الانتخابات عبر ا

المترشح الرئاسي عارف النايض يؤكد عدم شرعيّة محاولات صناعة نتائج الانتخابات عبر استبعاد الخصوم مسبقًا، واستخدام المال العام لشراء الإعلام والذّمم.

النايض: نؤكد على حق الشّعب الليبي في اختيار قياداته بنفسه من خلال انتخابات عاجلة ونزيهة ومراقبة.

– نرفض كلّ أنواع المصادرة على هذا الحقّ الأصيل، وإطالة أعمار المؤسّسات المنتهية الصّلاحيّة والأهليّة.

– نرفض ترشّح كلّ من ألزم نفسه بعدم التّرشّح، أو أراد البقاء في منصب يؤثّر على مجريات الانتخابات.

– نؤكد عدم شرعيّة الصفقات والاتفاقيات والتفاهمات والتسليمات التي تحاول الأجسام المنتهية القيام بها.

– يجب تنفيذ بنود إعادة الثّقة المنصوص عليها في اتفاق الصّخيرات؛ وعلى رأسها العفو العام، وإطلاق سراح كلّ السّجناء السّياسيّين.

– ليس هناك ما يمنع الانتخابات إلّا طغمة سياسيّة فاسدة متناحرة في كلّ شيء.

– الطغمة السياسية الفاسدة متّحدة فقط في المصادرة على حقّ الشّعب اللّيبي في تقرير مصيره واقتسام ثرواته. #ليبيا_برس

2023-01-06 22:22:13

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