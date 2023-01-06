اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا:

– الحروب والصراعات المستمرة خلّفت شريحة واسعة من الأيتام يعيشون في فقر مدقع، بعدما فقدوا المعيل، بالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة والفقر.

– ليبيا تفتقر إلى أعداد رسمية حول أعداد الأيتام، إلا أن البيانات التي تصدر وفق مسح بدائي، تتحدث عن تسجيل ما يقارب من 120 ألف يتيم.

– ارتفاع أعداد الأيتام في ليبيا يرجع إلى ما تشهده البلاد من حروب وأزمات وإرهاب وكوارث أدّت إلى فقدان أركان الأسرة، وهما الأب أو الأم أو الاثنان معا، ومن ثمّ بات الأيتام حصيلة ما حدث وما يحدث حتى الآن.

– غياب الأرقام الدقيقة دليل على عدم وجود اهتمام بالأيتام وعدم إعطائهم أولوية من المؤسسات الرسمية رغم وجود ما يقارب 10 دُور لرعاية الأيتام في البلاد تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن الاجتماعي، ولكن الموجودين فيها لا يتجاوزون 300 يتيم، أما بقية الجهود فهي تعود لمنظمات المجتمع المدني.

– الأيتام هم أبرز ضحايا الحروب، ويشكلون فئة مهشمة في المجتمع، التي تعاني ويلات الفقر والعوز الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والتعليمي.

– أيتام ليبيا لديهم احتياجات نفسية وتربوية ومادية وتعليمية وحتى سلوكية، محذرة من قيام بعض الجهات باستخدام الأيتام لوسائل إعلامية وعروض لأغراض شخصية لاستدرار تعاطف الناس، وكسب مبالغ طائلة باسمهم مقابل مساعدتهم، لكن ما يحصلون عليه أقل من القليل المتعارف عليه.

– الأطفال النازحين من الأيتام هم الأكثر تعرضا للتهميش والمتاجرة بمعاناتهم وفقدان أجمل سنوات عمرهم داخل المخيمات ومناطق النزوح من دون جدوى.

– بعض هؤلاء الأطفال بلا وثائق ثبوتية بسبب تعرضها للحرق أو الضياع في زمن الحرب أو عدم الإبلاغ وتسجيل تلك الحالات في وقتها، لذلك أصبحت هناك أعداد تراكمية غير واضحة ترصدها منظمات المجتمع المدني وتحاول أرشفتها من أجل الوقوف على الأعداد الحقيقية.

– رصد عدة حالات لأطفال، وهم يبحثون عن لقمة العيش (وسط القمامة)، ويجب أولوية إيواء الأيتام ورعايتهم باعتبار أن الأطفال هم اللبنة الأساسية للمجتمع، واستحداث التشريعات والقوانين الضامنة لحقوقهم وتوجيه مؤسسات الدولة بالقيام بواجباتها تجاه رعايتهم وحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة من سكن ومورد عيش وتعليم وصحة وغيرها.

– ندعو إلى التعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل هذا الدور، وإشراك المجتمع في التكافل والتضامن الاجتماعي، ودعم الأطفال باعتبار أنهم سيمثلون الجيل القادم، ولا يمكن أن يكون المستقبل أمانا واستقرارا إلا بالاهتمام بالأطفال.

#ليبيا_24

2023-01-06 23:37:25

1673048245