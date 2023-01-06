وثائق 📄📃📄

ناصر علي عبدالرحمن الورفلي المستشار القانوني بالإدارة العامة لهيئة مكافحة الفساد ومدير إدارة التحقيق والقضايا بها، يراسل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و المحامي العام ورئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بشأن قضايا فساد وإضرار بالمال العام تجاوزت مئات الملايين.

– قضايا الفساد والإضرار بالمال العام تورط فيها عدد من مسؤولي الهيئة، وفي مقدمتهم الممثل القانوني للهيئة “عمر بوبكر ادليمي”.

– القضايا تتضمن التلاعب في مرتبات الموظفين وتعيينات وهمية ووضع مجرمين في مناصب حساسة وعقد صفقات مع جهات لديها قضايا فساد.

– جهات التحقيق المختصة باشرت التحقيقات في ما ورد بالمراسلات، وأصدرت مذكرات قبض وجلب للمتهمين، ومن بينهم “عمر بوبكر ادليمي”.

– رغم المراسلات الرسمية تم حجب التحقيقات.

#ليبيا_24







2023-01-06 22:25:45

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