المشري: لا يوجد ضمانات حقيقية بأنه عندما يتم تسليم السلاح لا يعتدي طرف على طرف.

– السلاح منتشر في ليبيا لأن كل الأطراف الليبية لا تزال تخاف من بعضها البعض.

– حل معضلة تسليم السلاح يحتاج جزء من الزمن، ووجود دستور دائم وقوانين وحكومة موحدة قوية.

– لو تم إجراء الانتخابات ووجد دستور دائم وحكومة موحدة يمكن استيعاب السلاح في فترة من 3 إلى 4 سنوات.

– بناء الثقة صعب، لكن عندما يتم بنائها يمكن أن تسير كل الأمور.

– أنا شخصيا كنت أعاني من انعدام الثقة في النواب بعد إصدار قانون المحكمة الدستورية ولولا تراجعه لما عدنا للحوار. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-07 01:29:15

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