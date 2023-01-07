عضو مجلس النواب عبد السلام نصية: بيان عقيلة والمشري خطوط عريضة تحتاج لآليات عمل محددة.

– عرض القاعدة الدستورية على المجلسين دون الاتفاق على آلية التوفيق بين الآراء قد يؤدي لتأخر أو تعثر صدورها.

– خارطة الطريق تحتاج إلى آليات لمناقشتها والاتفاق حولها خاصة.

– مسودة القاعدة الدستورية، ستعرض خلال الأيام القادمة على مجلسي النواب والدولة لإقرارها.

– هناك خارطة طريق سيعلن عنها لاحقا تتعلق بقوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

– نؤيد أي خطوة لإجراء الانتخابات والخروج من الأزمة السياسية والابتعاد عن التبعية الأجنبية.

– نرحب باللقاءات بين الأطراف الليبية ونؤكد على ضرورة انتقالها إلى داخل البلاد.

– البيان حدد المسارات العامة لخارطة الطريق في قوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية وهي مسارات مهمة وحساسة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-07 02:20:43

1673058043