عضو مجلس النواب خليفة الدغاري يطالب بطرح الوثيقة الدستورية كاملة للاستفتاء. الد

عضو مجلس النواب خليفة الدغاري يطالب بطرح الوثيقة الدستورية كاملة للاستفتاء.

الدغاري: أي اتفاقات لم يشارك فيها النواب بشكل كامل هي مجرد عبث ولن يعتد بها.

– توافقات الاجتماعات المغلقة لا يجب أن تفرض على المجلسين أو الشعب.

– خارطة الطريق التي أعلن عنها عقيلة والمشري إن لم تكن واضحة وشفافة فلن تنجح، وسيكون الهدف منها هو تقاسم السلطة وتقنين المحاصصة.

– حتى اللحظة لم تصل النواب نسخة رسمية من الوثيقة الدستورية التي تحدث عنها عقيلة والمشري ولم تعرض في أي جلسة من جلسات المجلس.

– لا يوجد أي جديد في التوافقات والوثيقة القديمة مرفوضة من مجلس الدولة بصيغتها الحالية.

– يغيب عن هذه التحركات التطبيقات العملية فحتى اللجان المشكلة وخاصة لجنة المسار الدستوري انتهت مدتها القانونية المحددة.

– حتى تباشر لجنة المسار الدستوري عملها لابد من قرار تكليف جديد.

– الحل هو أن تطرح الوثيقة الدستورية كلها للاستفتاء وكذلك النقاط الخلافية وتكون الكلمة للشعب. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-07 02:00:36

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