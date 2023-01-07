عضو مجلس النواب خليفة الدغاري يطالب بطرح الوثيقة الدستورية كاملة للاستفتاء. الد

عضو مجلس النواب خليفة الدغاري يطالب بطرح الوثيقة الدستورية كاملة للاستفتاء.
الدغاري: أي اتفاقات لم يشارك فيها النواب بشكل كامل هي مجرد عبث ولن يعتد بها.
– توافقات الاجتماعات المغلقة لا يجب أن تفرض على المجلسين أو الشعب.
– خارطة الطريق التي أعلن عنها عقيلة والمشري إن لم تكن واضحة وشفافة فلن تنجح، وسيكون الهدف منها هو تقاسم السلطة وتقنين المحاصصة.
– حتى اللحظة لم تصل النواب نسخة رسمية من الوثيقة الدستورية التي تحدث عنها عقيلة والمشري ولم تعرض في أي جلسة من جلسات المجلس.
– لا يوجد أي جديد في التوافقات والوثيقة القديمة مرفوضة من مجلس الدولة بصيغتها الحالية.
– يغيب عن هذه التحركات التطبيقات العملية فحتى اللجان المشكلة وخاصة لجنة المسار الدستوري انتهت مدتها القانونية المحددة.
– حتى تباشر لجنة المسار الدستوري عملها لابد من قرار تكليف جديد.
– الحل هو أن تطرح الوثيقة الدستورية كلها للاستفتاء وكذلك النقاط الخلافية وتكون الكلمة للشعب. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-07 02:00:36
1673056836
أضف تعليقـك