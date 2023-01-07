المشري: الدور المصري دائماً يشجع على التوافق – قراءة كثير من الدول الإقليمية وا

المشري: الدور المصري دائماً يشجع على التوافق

– قراءة كثير من الدول الإقليمية والمؤثرة دوليًا للمشهد الليبي كانت أقرب لقراءة الاستقطاب.

– كل الدول المهتمة بليبيا أيقنت أن الاستقرار والمصالح المشتركة لن يتحققا بحالة الاستقطاب بل بإيجاد التوازن والتوافق.

– أبرز مثال على ذلك موقف تركيا ومصر اللتان أصبحتا تتعاونان بصورة كبيرة.

– الخطوات التي يذهب إليها مجلسي النواب والدولة تأتي بدعم من مصر وتركيا.

– عندما أطلقنا هذا المسار الأخوة في مصر تقدموا بطلب استضافة هذا المسار.

– ويليامز كانت تتوقع رفضنا أن تكون الاجتماعات في القاهرة.

– ويليامز تفاجئت بموافقتنا على الاجتماع في مصر لأننا كنا نريد إنهاء حالة الاستقطاب.

– قلت للجنة من أول يوم لو حصل أي تدخل من الجانب المصري أن ينسحبوا فورًا من الحوار.

– اجتماعاتنا في القاهرة كانت ليبية داخلية ولم يشارك أي من الأطراف المصرية فيها.

– الشعب الليبي يستحق أفضل كثيرا مما هو فيه الآن، من الممكن أن نتنازل لبعضنا البعض ونتحاور ونتناقش

– نتمنى من كل الإعلاميين أن يُخففوا من اللهجة التصعيدية الحادة ولا يؤججوا الرأي العام.

– الأمور ليست مثالية بالنسبة لكل الأطراف، لكنها ليست بالسوء الذي كانت عليه قبل 5 أعوام أو عامين. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-07 01:40:25

1673055625