منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو): – الأسعار العالمية للمنتجات الغذائي

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو):

– الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية بلغت مستويات قياسية في العام 2022.

– متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية في 2022 بلغ 143.7 نقاط، وهو ما يمثل ارتفاعا يصل إلى 18 نقطة أي 14.3% بالمقارنة مع عام 2021.

– الرقم القياسي الأخير يعود إلى العام 2011 الذي شهد أزمة غذائية وأعمال شغب بسبب الجوع في إفريقيا، وبلغ المؤشر حينها 131.9 نقاط.

– الأسعار العالمية للقمح والذرة بلغت مستويات قياسية” في العام 2022، حيث أنه في السوق الأوروبية، كان سعر طن القمح مطلع العام 270 يورو، ليرتفع خلال العام ويصل إلى نحو 315 يورو نهاية ديسمبر، أي ما يعادل زيادة بنسبة تناهز 17% على أساس سنوي.

– أسعار اللحوم والألبان وصلت إلى أعلى مستوياتها السنوية منذ 1990.

#ليبيا_24

2023-01-07 10:00:03

1673085603