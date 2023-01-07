عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري: لن تكون هناك انتخابات بوجود عق

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري: لن تكون هناك انتخابات بوجود عقيلة صالح وخالد المشري في المشهد السياسي.

– إعلان #القاهرة مجرد فقاعة لا قيمة لها، ولن تجد طريقها على أرض الواقع.

– عقيلة والمشري يسعيان للتمديد لنفسيهما على حساب طموحات الشعب في إجراء الانتخابات.

– المشري يتحدث عن استفتاء شعبي لحسم الجدل حول نقطتي الخلاف بين المجلسين، لكنه يغيب مشروع الدستور عن الشعب.

– عقيلة يسيطر على السلطة القضائية، ويعلم أنه لا حظوظ له في حال تسليمه السلطة ودخوله للانتخابات.

– مشروع الدستور ينهي المراحل الانتقالية، ويقصي عقيلة والمشري لذلك هما يسعيان لتغييب الدستور. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-07 12:33:53

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