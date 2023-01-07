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صور | تعرض 14 مركبة لحوادث سير بطريق المطار تزامنا مع سقوط الأمطار قبل قليل. #لي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | تعرض 14 مركبة لحوادث سير بطريق المطار تزامنا مع سقوط الأمطار قبل قليل. #ليبيا #المرصد (مديرية أمن #طرابلس)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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