صور | تعرض 14 مركبة لحوادث سير بطريق المطار تزامنا مع سقوط الأمطار قبل قليل. #لي

صور | تعرض 14 مركبة لحوادث سير بطريق المطار تزامنا مع سقوط الأمطار قبل قليل. #ليبيا #المرصد (مديرية أمن #طرابلس)
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ليبيا مباشر
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