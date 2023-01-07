رغم صرف المتشبثين بالسلطة 127 مليار دينار خلال العام الماضي.. مدير مصرف الدم الم

رغم صرف المتشبثين بالسلطة 127 مليار دينار خلال العام الماضي.. مدير مصرف الدم المركزي #البيضاء، هشام أدهمش: المصرف يعاني من نقص حاد في أكياس الدم.

– لم تُسيل للمصرف القيم التسييرية من شهر يونيو الماضي.

– نضطر إلى الاستدانة، وأصحاب الشركات يستغلوا الظرف ويضاعفوا من قيمة الأكياس.

– نناشد وزارتي الصحة والمالية بتسييل أي قيمة، فلابد من وجود سيولة مالية لتوفير أكياس الدم.

– قررنا عدم الدخول في الديون على الأقل حتى نفاد كمية الأكياس بالكامل.

– لا نستطيع استخدام الكمية القليلة الموجودة إلا للحالات داخل المستشفى، أما التبرع فيكون عند توفر الاكياس. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-07 14:00:00

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