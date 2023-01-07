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صور | رمضان أبوجناح نائب الدبيبة يبحث مع ليزلي أوردمان القائم باعمال السفارة الا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | رمضان أبوجناح نائب الدبيبة يبحث مع ليزلي أوردمان القائم باعمال السفارة الاميركية رفقة وفد من الجنوب آخر المستجدات السياسية في البلاد و امكانية تكثيف الجهود نحو الانتخابات و مشاكل الحدود وملف الهجرة غير الشرعية . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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