صور | رمضان أبوجناح نائب الدبيبة يبحث مع ليزلي أوردمان القائم باعمال السفارة الا

صور | رمضان أبوجناح نائب الدبيبة يبحث مع ليزلي أوردمان القائم باعمال السفارة الاميركية رفقة وفد من الجنوب آخر المستجدات السياسية في البلاد و امكانية تكثيف الجهود نحو الانتخابات و مشاكل الحدود وملف الهجرة غير الشرعية . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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