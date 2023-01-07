مدير مصرف الدم المركزي البيضاء، هشام أدهمش:
– المصرف يعاني من نقص حاد في أكياس الدم.
– لم تُسيل للمصرف القيم التسييرية من شهر يونيو الماضي.
– نضطر إلى الاستدانة، وأصحاب الشركات يستغلوا الظرف ويضاعفوا من قيمة الأكياس.
– نناشد وزارتي الصحة والمالية بتسييل أي قيمة، فلابد من وجود سيولة مالية لتوفير أكياس الدم.
– قررنا عدم الدخول في الديون على الأقل حتى نفاد كمية الأكياس بالكامل.
– لا نستطيع استخدام الكمية القليلة الموجودة إلا للحالات داخل المستشفى، أما التبرع فيكون عند توفر الاكياس.
#ليبيا_24
2023-01-07 16:11:34
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