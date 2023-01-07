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تمكنت هيئة السلامة الوطنية، من إزالة مخلفات حربية تعود إلى فترة الحرب العالمية ا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تمكنت هيئة السلامة الوطنية، من إزالة مخلفات حربية تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، عثر عليها بمزرعة أحد المواطنين في منطقة جالو. وأوضحت الهيئة، أن تم تجميع وتأمين المفرقعات ونقلها إلى مكان التخزين حتى يتم إتلافها لاحقا.
#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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