تمكنت هيئة السلامة الوطنية، من إزالة مخلفات حربية تعود إلى فترة الحرب العالمية ا

تمكنت هيئة السلامة الوطنية، من إزالة مخلفات حربية تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، عثر عليها بمزرعة أحد المواطنين في منطقة جالو. وأوضحت الهيئة، أن تم تجميع وتأمين المفرقعات ونقلها إلى مكان التخزين حتى يتم إتلافها لاحقا.

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