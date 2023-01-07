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صور | غرق الإشارة الضوئية البيفي في #تاجوراء عقب هطول الامطار. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | غرق الإشارة الضوئية البيفي في #تاجوراء عقب هطول الامطار. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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