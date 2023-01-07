عضو مجلس الدولة أحمد لنقي: – أكثر من عشر سنوات نعيش مرحلة فوضى عارمة أدت إلى صر

عضو مجلس الدولة أحمد لنقي:
– أكثر من عشر سنوات نعيش مرحلة فوضى عارمة أدت إلى صراع دام.
– الصراع نتج عنه غياب هيبة الدولة بانقسام مؤسساتها و على رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية وفساد السلطة التنفيذية المالي والإداري الذى أصبح من غير الممكن السيطرة عليه دون توحيد المؤسسات.
– لا يمكن تنفيذ ما تم وسيتم بين مجلسي النواب والدولة من قرارات دون الالتفات إلى آليات واضحة، وسبل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.
– يجب عدم استثناء القادة العسكريين في البلاد من أخذ رأيهم في سبل تحقيق توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية التي نعول عليها في إرجاع هيبة الدولة واستقرارها.
#ليبيا_24
2023-01-07 18:01:49
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