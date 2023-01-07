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ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، بأن داخل ليبيا يتواجد ما يقارب 32 ألف

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، بأن داخل ليبيا يتواجد ما يقارب 32 ألف طفل، يعانون سوء التغذية الحاد؛ وسط مخاوف من ارتفاع هذا العدد، وأضافت المنظمة في تقرير سنوي بأن مؤشر اضطرابات الأطفال صحيا في ارتفاع مقابل عدد الوفيات،
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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