ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، بأن داخل ليبيا يتواجد ما يقارب 32 ألف طفل، يعانون سوء التغذية الحاد؛ وسط مخاوف من ارتفاع هذا العدد، وأضافت المنظمة في تقرير سنوي بأن مؤشر اضطرابات الأطفال صحيا في ارتفاع مقابل عدد الوفيات،

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