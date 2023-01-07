عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي: فساد السلطة التنفيذية المالي والإداري أصبح من غير الممكن السيطرة عليه دون توحيد المؤسسات.

– أكثر من عشر سنوات نعيش مرحلة فوضى عارمة أدت إلى صراع دام.

– الصراع نتج عنه غياب هيبة الدولة بانقسام مؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية.

– لا يمكن تنفيذ ما تم وسيتم بين النواب والدولة من قرارات دون الالتفات إلى آليات وسبل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

– يجب عدم استثناء القادة العسكريين في البلاد من أخذ رأيهم في سبل تحقيق توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية التي نعول عليها في إرجاع هيبة الدولة واستقرارها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-07 18:50:07

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