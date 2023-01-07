مكتب النائب العام: – استرداد 25 مليونا و275 ألفا و659 دينارا في قضية كسب غير مش

مكتب النائب العام:

– استرداد 25 مليونا و275 ألفا و659 دينارا في قضية كسب غير مشروع وجهت الاتهامات فيها إلى منسوبين بحرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

– بعض منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري؛ تأمروا مع أخريين على ارتكاب فعل اختلاس الضمانات الجمركية، ثم تمويه مصدرها بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات أشخاص أسهموا في الجريمة.

– النيابة العامة حددت هوية كل من ساهم في الجريمة دون أن تكشف عن اسمائهم، فضلا عن تحديد وجهة المبلغ المذكور سلفا واتخاذها إجراءات استردادها.

#ليبيا_24

2023-01-07 20:03:16

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