مصادرنا: تقارب بين خليفة حفتر، عبدالحميد الدبيبة ومحمد المنفي، بدعم إماراتي. تق

مصادرنا: تقارب بين خليفة حفتر، عبدالحميد الدبيبة ومحمد المنفي، بدعم إماراتي.

تقارب الثلاثة يهدف إلى حل مجلسي الدولة والنواب، واجراء تعديل وزاري في حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية.

الدبيبة وافق على منح وزارة المالية إلى حفتر واشترط عدم وضع اسامة حماد على رأسها.

لقاء جمع صدام حفتر وسامي المنفي شقيق رئيس المجلس الرئاسي في مدينة بنغازي مساء أمس الجمعة.

سامي المنفي كان قد وصل إلى #بنغازي رفقة مستشار الرئاسي للشؤون الانتخابية زياد دغيم.

دغيم أكد أكثر من مرة أن حل مجلسي الدولة والنواب من صميم صلاحيات المجلس الرئاسي.

الرئاسي يسعى للحصول على دعم حفتر شرقًا والدبيبة غربًا لتنفيذ حل المجلسين.

الدبيبة من مصلحته حل المجلسين الذين يسعيان لاسقاطه وتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومته.

حفتر كان يتجه لاعلان حل المجلسين وتفعيل الادارة الذاتية للمنطقتين الشرقية والجنوبية في خطاب #بنغازي الاخير لكنه غير فحوى الخطاب في اللحظات الاخيرة بتعليمات خارجية.

حفتر أصبح مقتنعًا بأن مجلسي النواب والدولة لن يتوافقا على إلغاء شرط عدم ترشح مزدوجي الجنسية من القاعدة الدستورية. #ليبيا_برس

2023-01-07 22:59:07

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