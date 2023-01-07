برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: تربطني صلة جيدة بمصراتة التي تم اختياري مواط

برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: تربطني صلة جيدة بمصراتة التي تم اختياري مواطنًا شرفيًا لها عام 2011.

– مدينة #مصراتة احتوتني وكرمتني وتبنتني من خلال اعتمادي كمواطن شرفي عام 2011.

– ذهبت إلى مصراتة في 2020 لأن لدي علاقات خاصة بها وشخصية ولدي امتنان تجاه هذه المدينة.

– حين دخلت ليبيا في 2011 كان أمرًا سهلاً أما في 2020 لم يكن كذلك.

– ذهبت إلى ليبيا في 2020 في رحلة خاصة وهبطت في مطار مصراتة.

– زرت مصراتة والتقيت الشباب والأمهات الذين أطلقوا نداء لإحلال الهدنة بين الشرق والغرب.

– من اجتمعوا في مصراتة رغبة في الحوار طلبوا مني أن أكون شاهدًا على هذا اللقاء ووسيطًا بين الأطراف.

– من حضروا لقائي في مصراتة عام 2020 لم يكن بينهم أنصار القذافي.

– قد أكشف عن أسمائهم في الأيام القادمة وليس الآن ولم ألتق بهم بعد ذلك.

– عندما ذهبت إلى مصراتة في 2020 رأيت الكثير من الديمقراطيين الذين فرحوا بقدومي.

– عند مغادرتي حزن أهالي مصراتة لرحيلي وعرضوا عليا استضافتي من أجل بقائي معهم.

– لدي علاقات بمنظمات مجتمع مدني عديدة في مصراتة ولو كنت أملك هذه العلاقات في #بنغازي أو #طرابلس لذهبت هناك.

– ناضلت في مصراتة مع من يشاركونني نفس الهدف وليس لدي في ليبيا سوى أجندة وقف القتال.

– من التقيت بهم في #تونس عام 2014 هم نفس الأشخاص الذين ذهبت لزيارتهم في مصراتة عام 2020.

– زياراتي في لمصراتة في 2020 سعت لتوحيد المجتمع المدني الليبي للمطالبة بإحلال السلام ووقف الحرب.

– زيارتي لليبيا في 2020 كانت قصيرة جدًا ولم تسنح لي برؤية كل شيء بسبب محاولة الاغتيال. #ليبيا_برس

2023-01-07 23:26:54

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