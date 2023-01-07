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خبر | دولة #الإمارات العربية المتحدة تعلن الإطاحة بمواطن إريتري يدعى “كيدان زكري

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | دولة #الإمارات العربية المتحدة تعلن الإطاحة بمواطن إريتري يدعى “كيدان زكرياس ” الشهير باسم “كيدان” والذي يتزعم أكبر شبكة لتهريب البشر من أفريقيا عبر #ليبيا إلى أوروبا و ذلك من خلال قيادتها لعملية واسعة للإنتربول في #السودان . #المرصد ( بيان )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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