خبر | دولة #الإمارات العربية المتحدة تعلن الإطاحة بمواطن إريتري يدعى “كيدان زكري

خبر | دولة #الإمارات العربية المتحدة تعلن الإطاحة بمواطن إريتري يدعى “كيدان زكرياس ” الشهير باسم “كيدان” والذي يتزعم أكبر شبكة لتهريب البشر من أفريقيا عبر #ليبيا إلى أوروبا و ذلك من خلال قيادتها لعملية واسعة للإنتربول في #السودان . #المرصد ( بيان )