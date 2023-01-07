برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: لدي انطباع جيد عن فتحي باشاغا وأكن له التقدي

برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: لدي انطباع جيد عن فتحي باشاغا وأكن له التقدير لأنه رجل يسير نحو الطريق الصحيح.

– باشاغا من القلة القليلة في #ليبيا التي تمثل مستقبلاً واعدًا للبلاد.

– باشاغا من أولئك الذين يحملون إرادة حقيقية لبناء بلد ديمقراطي حر غير منقسم.

– السلطات الليبية كانت تعلم بقدومي في 2020 وفي اليوم التالي تعرضت لمحاولة اغتيال في مدينة #ترهونة.

– الشرطة الليبية بقيادة باشاغا هي من قامت بحمايتي من محاولة الاغتيال في ترهونة.

– لا أعلم عن السراج إلا أنه قريب من تركيا وقطر وهؤلاء لا أعتبرهم أسرتي الفكرية. #ليبيا_برس

2023-01-08 00:45:51

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