برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: لدي انطباع جيد عن فتحي باشاغا وأكن له التقدي

برنارد ليفي لبرنامج “السطر الأوسط”: لدي انطباع جيد عن فتحي باشاغا وأكن له التقدير لأنه رجل يسير نحو الطريق الصحيح.
– باشاغا من القلة القليلة في #ليبيا التي تمثل مستقبلاً واعدًا للبلاد.
– باشاغا من أولئك الذين يحملون إرادة حقيقية لبناء بلد ديمقراطي حر غير منقسم.
– السلطات الليبية كانت تعلم بقدومي في 2020 وفي اليوم التالي تعرضت لمحاولة اغتيال في مدينة #ترهونة.
– الشرطة الليبية بقيادة باشاغا هي من قامت بحمايتي من محاولة الاغتيال في ترهونة.
– لا أعلم عن السراج إلا أنه قريب من تركيا وقطر وهؤلاء لا أعتبرهم أسرتي الفكرية. #ليبيا_برس
2023-01-08 00:45:51
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