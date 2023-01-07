وكالة سبوتنيك: – بعض الدول وعلى رأسها الجانب الأمريكي وبريطانيا يريدان إبقاء ال

وكالة سبوتنيك:

– بعض الدول وعلى رأسها الجانب الأمريكي وبريطانيا يريدان إبقاء المشهد على ما هو عليه للاستفادة من الموارد الليبية واستمرار الهيمنة الاقتصادية على الدولة.

– التقارب بين مجلسي النواب والدولة رغم تأخره وتحميل العديد من الأطراف المسؤولين للمجلسين، لكن أطراف دولية تستخدم تيار الإخوان ومن يصطفون إلى جوارهم لإفشال أي حوار أو نجاح للمسار.

– جماعة الإخوان في ليبيا لديها أهدافها في المشهد الليبي لتكون هي من تتصدره، خاصة المجتمع الدولي أعطى الجماعة أكبر من حجمها.

– اجتماع القاهرة والتوافق بين عقيلة صالح والمشري أسقط جميع المشروعات الأخرى التي حاول من أجلها البعض، ولم يملكوا صلاحيات لإنتاج حوار وقاعدة دستورية لتبني المسار الانتخابي.

– الأمم المتحدة كانت ستتجه لإنتاج مسار عبر ملتقى حوار سياسي جديد على غرار الملتقى السابق الذي ترتب عليه خارطة الطريق التي جاء عبرها الدبيبة والرئاسي للسلطة.

– المؤتمر الذي عقد في إسطنبول، برعاية علي الصلابي القيادي في الجماعة، والعديد من الأسماء المنتمية للجماعة والمتحالفة معهم، يتكامل مع الرؤية الأمريكية والبريطانية التي تسعى لإبقاء الحالة الليبية على ما هي عليه، والاستفادة من الموارد المالية وتوزيع المرتبات والمصروفات فقط على الأطراف.

– التحدي الآن أمام مجلسي النواب والدولة يتمثل في المدى الزمني ووضع خارطة طريق محددة التواريخ، وحال العجز عن ذلك يكون الطريق أمام البعثة الأممية لتنفيذ الضغوط والسيناريوهات التي تريدها الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن.

#ليبيا_24

2023-01-08 00:48:32

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