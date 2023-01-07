عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي:

– مجلسي النواب والدولة مطالبان بالإسراع في إنجاز الإطار الدستوري لقطع الطريق على مبادرات “الغرف المغلقة”.

– الخطوات التي اتخذت يجب أن تكلل بإطار دستوري وموعد واضح للانتخابات، ثم تغيير السلطة التنفيذية والوصول لسلطة موحدة.

– العالم لن ينتظر المجلسين إذا فشلا في هذا الاستحقاق، وأن الخيارات مفتوحة والباب مُشرع للولوج لحوار سياسي يُنجز ما عجز عنه المجلسين.

– تيار الإخوان في ليبيا منقسم في ليبيا، والدبيبة يعقد بعض التحالفات لإفشال التقارب بين المجلسين، كما يسعى محمد صوان لتحالفات من أجل حوار سياسي جديد دون “النواب” و”الدولة”.

– طول المدة الزمنية وعدم انجاز الدولة ومجلس النواب خارطة الطريق يفتح الباب لمساع أخرى.

#ليبيا_24

2023-01-08 01:25:00

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