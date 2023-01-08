عضو مجلس النواب حسن الزرقاء: – التقارب الراهن بين مجلسي النواب والدولة سيقود فع

عضو مجلس النواب حسن الزرقاء:

– التقارب الراهن بين مجلسي النواب والدولة سيقود فعلياً لخريطة طريق تؤدي للانتخابات.

– البعثة الأممية ستعتمد تلك الخريطة ومنحى تشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي.

– البعثة وعلى عكس ما يصدر عنها من بيانات مقتنعة بأن بقاء الدبيبة على رأس السلطة يعيق فعلياً إجراء الانتخابات.

– الجميع يدرك أن الدبيبة يريد البقاء والاستفادة من منصبه حتى اللحظة الأخيرة، وتسخير هذا المنصب بكافة صلاحياته لخدمة حملته الانتخابية بصفته مرشحاً رئاسياً بما يسهم في تعزيز فرص نجاحه.

– الدبيبة يدرك ذلك، ولذا كثر هجومه على رئيسي المجلسين لتوقعه انضمام البعثة إليهما.

– العمر الزمني لتلك الحكومة تتضمنها خريطة الطريق المقترحة من المجلسين لن يتعدى الستة أشهر بأقصى تقدير.

#ليبيا_24

2023-01-08 02:40:01

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