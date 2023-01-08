“جون أفريك”: – من المقرر أن تبدأ محاكمة ولد عبد العزيز في قضية يواجه فيها اتهام

“جون أفريك”:

– من المقرر أن تبدأ محاكمة ولد عبد العزيز في قضية يواجه فيها اتهامات بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع يوم 25 يناير الجاري

– اشتداد المواجهة في موريتانيا بين السلطات الحالية والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع تضييق الخناق عليه قبل محاكمته بتهمة التورط في قضايا فساد.

– قضية ولد عبد العزيز تشهد مزيدا من الإثارة، وهذه المرة تمت مصادرة جواز سفر الرئيس السابق الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته هذا الشهر.

– حدة اتهامات ولد عبد العزيز للحكومة، تضاعفت في الأسابيع الأخيرة وقال إنها وضعته في مأزق دائم، وأشار ولد عبد العزيز إلى أنّه عند وصوله إلى مطار نواكشوط يوم 4 كانون الثاني يناير، الساعة 9 مساء توجّه أولاً إلى شباك الخطوط الجوية الفرنسية ثم إلى الشرطة، من أجل تنفيذ إجراءاته الرسمية هناك حيث أراد الذهاب إلى باريس لرؤية طبيبه.

– مديرية الأمن المتخصصة في الجرائم الاقتصادية والمالية، قالت إنها سحبت وثيقة سفر الرئيس السابق لأنه تم استدعاؤه مع المتهمين الأحد عشر للمثول أمام المحكمة الجنائية المتهمين بارتكاب جرائم فساد.

– هناك شائعات عن محاولة ولد عبدالعزيز للفرار إلى الخارج، الأمر الذي ينفيه رسميًا الرئيس السابق، الذي طالما كرر أنه لن يذهب إلى المنفى، لكن ولد عبد العزيز خلال إقامته السابقة في أوروبا، من نهاية سبتمبر إلى منتصف نوفمبر 2022، أصبح ينزع نحو تسييس علاقته أكثر من خلال الإعلان عن إنشاء منصة “ملتزمون لتوحيد موريتانيا” بالتعاون مع المعارضة الموريتانية هناك.

– من المقرر أن تبدأ محاكمة ولد عبد العزيز في قضية يواجه فيها اتهامات بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع يوم 25 يناير الجاري، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما حال إدانته.

#ليبيا_24

2023-01-08 02:15:04

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