الأكاديمي بجامعة #درنة، مصطفى سالم العبيدي: إخوان #ليبيا لا يريدون استقرارها بل يريدون حكمها وجعلها أستانة الإسلام الليبرالي بقيادة أردوغان.

– الإخوان المسلمون لهم أجندة معينة في ليبيا إذا تحققت تحقق السلم السياسي والاجتماعي في ليبيا

– إن لم تتحقق أجندة الإخوان يُصبح الانسداد السياسي هو سيد الموقف فهم سبب بلاء ليبيا.

– جماعة الإخوان المسلمين دخلت في مراجعات فكرية عام 2006 مع النظام السابق ثم انقلبت عليه.

– في 2011 جماعة الإخوان المسلمين والمقاتلة كانتا الحركتان المنظمتان واللتان تنظمان في الصفوف.

– بلحاج والصلابي والشريف المجتمعون في اسطنبول مؤخرًا.. هل هذه أسماء تريد الخير لليبيا؟

– الحل يكمن في تشكيل مجلس عسكري يقود الحوار الليبي- الليبي ويجتمع بالقبائل والمثقفين والشباب ويضع خارطة طريق للمرحلة.

– سبب الانسداد السياسي على مدار 12 سنة سوداء هي الأمم المتحدة.

– إذا نريد دولة محترمة لابد من حوار ليبي- ليبي واستبعاد الإخوان.

– هؤلاء ليس لهم عهد ولا ذمة ولا ضمير منذ عهد النظام السابق.

– لو أن تركيا وقطر أوعزا لإقليم طرابلس بالحل لتم الحل فورًا. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-08 10:29:10

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