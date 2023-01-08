الأكاديمي بجامعة #درنة، مصطفي سالم العبيدي: الإخوان المسلمون فصّلوا القاعدة الدس

الأكاديمي بجامعة #درنة، مصطفي سالم العبيدي: الإخوان المسلمون فصّلوا القاعدة الدستورية لاستبعاد سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر.

ــ يتحججون بأن الجنائية الدولية تطلب سيف الإسلام و #ليبيا غير موقعة على اتفاقية الجنائية الدولية.

ــ رئيس #السودان محمد بشير كان مطلوبًا لدى الجنائية الدولية وجلس في سدة الحكم إلى أن توفاه الله.

ــ لن أعطي صوتي إلا لسيف الإسلام أو حفتر لأنهما يمتلكان مشروعًا.

ــ الكل يعلم بأن المشري يمثل حركة الإخوان المسلمين في حواره مع عقيلة.

ــ القاصي والداني يعلم أن جماعة الإخوان المسلمين وبعض الشخصيات المحسوبة على الجماعة الليبية المقاتلة متنفذون في مفاصل الدولة. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-08 12:29:03

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