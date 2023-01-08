عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي: لن يتم إجراء الانتخابات، إلا بعد تشكيل حكومة جديدة.

ــ سيكون هناك لقاء مرتقب بين عقيلة صالح وخالد المشري، داخل #ليبيا، خلال الأيام القادمة.

ــ اللقاء سيناقش وضع خارطة استكمال المسار الانتخابي، وإذا تم الاتفاق على القاعدة الدستورية، سيصدر قانون للانتخابات.

ــ نحتاج إلى وعاء زمني لتحديد موعد الانتخابات، وكيف ستكون العملية الانتخابية.

ــ سيتم مناقشة كيفية تشكيل حكومة جديدة، قادرة على بسط سيطرتها على كامل ليبيا، وقادرة على إجراء الانتخابات.

ــ سيتم مناقشة كيفية اختيار الحكومة الجديدة، سواء بالتوافق بين المجلسين، أو عبر ملتقى حوار لوضع خارطة لهذه الحكومة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-08 13:23:09

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