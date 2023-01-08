عضو مجلس النواب إدريس المغربي: لم تكن هناك قوة قاهرة بل أشخاص هددوا بحرق المفوضي

عضو مجلس النواب إدريس المغربي: لم تكن هناك قوة قاهرة بل أشخاص هددوا بحرق المفوضية إن أعلنت أسماء بعينها.

– سبق وأصدرنا قانون انتخابات وأرسلناه للمفوضية فتحججت بوجود قوة قاهرة.

– القرار الفاصل ليس بيد المشري وعقيلة بل مجموعات مسلحة هي من تفرض رأيها وترى أن الحل عندها.

– هذه المجموعات إذا وافقت على شيء يحدث وإذا لم ترض فألف توافق أو بيان لن يُحدثوا فارق.

– المجتمع الدولي أيضًا هو أطراف آخر، فتركيا لن ترضى بهذا التوافق.

– المبعوث الأممي هذه المرة ضعيف جدًا لا يستطيع اتخاذ قرار بعكس ستيفاني.

– الدبيبة يدفع في الأموال ويشتري الذمم ويُبرم عقود ضخمة مع الدول ليقوض أي مشروع توافق. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-08 14:20:55

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