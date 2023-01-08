رغم صرف المتشبثين بالسلطة 127 مليار دينار، خلال العام الماضي.. المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، محمد كريم: جميع أعمالنا حلول مؤقتة، والأمر يتطلب إعادة تأهيل للبنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي بشوارع #طرابلس.

ــ أنهينا شفط المياه في المناطق الموجودة داخل المخطط، وجميع الطرق مفتوحة وحركة السير طبيعية.

ــ الفرق المختصة تعمل الآن على شفط المياه بالمناطق خارج المخطط، مثل عرادة و #عين_زارة وطريق المشتل.

ــ في المساء سننتهي من جميع المناطق، من ضمنها مناطق البيفي والغيران والماية والسواني، وهذه توجد بها صهاريج شفط مياه. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-08 15:06:18

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