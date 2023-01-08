قال عضو اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض “إبراهيم الدغيّس”، إن الوضع الوبائي هذه الفترة مستقر، وحالات الإصابة بفيروس كورونا محدودة.

ولفت الدغيّس في تصريح صحفي إلى أن المركز يتابع عن كثب الوضع الوبائي العالمي، ويوصي باتباع الإجراءات الاحترازية، داعيا المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية إلى البقاء في منازلهم إلى حين الشفاء.

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