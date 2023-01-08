محمد المنفي خلال افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية: نعول على الضغط الشعبي على الأجسام السياسية لاستكمال مشروع المصالحة وإنتاج القاعدة الدستورية
– الصيغ الهشة في #ليبيا لتقاسم السلطة والثروة لم تزد المشهد إلا تعقيدًا ورفعًا لكلفة الفاتورة الاقتصادية التي يسددها الوطن والشعب
– لم نكن يومًا من المتمسكين بالسلطة أو المتنافسين عليها.
– حل الأزمة لا يتمثّل في محاصصة السلطة والنفوذ بل في التسوية السلمية والديمقراطية.
– نعول على دعم كافة الشعب للمحافظة على السلم ووقف إطلاق النار
– نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية. #ليبيا_برس
2023-01-08 18:06:35
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