رئيس جمهورية #السنغال ورئيس #الاتحاد_الأفريقي ماكي سال خلال افتتاح الملتقى التحض

رئيس جمهورية #السنغال ورئيس #الاتحاد_الأفريقي ماكي سال خلال افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية: ندعم مبادرة الرئاسي للمصالحة في #ليبيا وندفع نحو حل سياسي شمولي ومستدام

– السلام في ليبيا لن يتحقق إلا بمشاركة فاعلة من الشعب والقادة والقوى المجتمعية من كل الخلفيات المتنوعة.

– دور الاتحاد الأفريقي #الأمم_المتحدة والدول الصديقة والشريكة هو دعم هذه المصالحة.

– أي شيء يؤثر في ليبيا يؤثر في أفريقيا لأنها مهمة لقارتنا.

– أفريقيا تضعف أكثر عندما لا تكون ليبيا على ما يرام.

– على عاتقنا مسؤولية مشتركة حتى تستعيد ليبيا مكانتها التاريخية في المجتمع الدولي. #ليبيا_برس

2023-01-08 18:24:15

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