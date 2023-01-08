محمود عبد العزيز: ما تقوم به دار الإفتاء الليبية من عمل لا توجد أي وزارة أخرى تق

محمود عبد العزيز: ما تقوم به دار الإفتاء الليبية من عمل لا توجد أي وزارة أخرى تقوم به، وهذا أكبر دليل على ثقة الشعب الليبي بهذه الدار.

ــ دفاعي عن دار الإفتاء للتقرب إلى الله ودينه، وهذه هي البركة، وفتواهم ما يحافظ بها البلاد والعباد.

ــ هذا شيء مهول لمن يخدم بدون مقابل، ومن لا يفهم هذا الكلام كمن جائهم الوحي من سبع سموات وكفروا به.

ــ دار الإفتاء من المؤسسات المحترمة التي يقودها محترمين وفاضلين.

ــ دار الإفتاء تعمل بشكل انسيبابي وتُقدم نحو ألف فتوى يوميًا، وبعض الوزارات التي تُصرف عليها مئات الملايين، لا يدرك الليبيون أن لديهم وزارة حولها أصلاً.

ــ إحصائيات عام 2022، تُظهر ثقة الليبيين في دار الإفتاء وخدمتها للشعب الليبي، وتُظهر أنها تعمل بدون إمكانيات.

ــ هناك وزارات لا تقدم شيئا للشعب الليبي وميزانيتها بالملايين ومئات الملايين. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-01-08 19:58:42

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